Picchia la moglie davanti alla figlia di un anno: arrestato tunisino

Ha picchiato la moglie davanti alla figlioletta di un anno. Poi, quando la donna ha cercato di andarsene di casa, l’uomo, un tunisino di 25 anni, operaio con precedenti, ha tentato di afferrare un coltello per minacciarla.

La violenza domestica, come riporta Malpensa24 , si è consumata a Busto Arsizio, in Provincia di Varese, nella notte tra sabato e domenica.

A chiamare il 112 è stata la donna stessa. Dopo essere stata riempita di botte dal consorte, la vittima è riuscita a comporre il numero e a chiamare aiuto: alle forze dell’ordine ha spiegato cosa era appena successo.

I Carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio sin pochi istanti arrivati nell’abitazione della coppia. Davanti a loro donna ha spiegato di voler lasciare la casa coniugale per trasferirsi con la bambina in quella dei genitori che nel frattempo l’avevano raggiunta. A quel punto il tunisino ha perso di nuovo la testa: ha afferrato la moglie, l’ha strattonata e le ha vietato di allontanarsi. Poi ha tentato di impugnare un coltello da cucina per rimarcare le proprie intenzioni.

Ma i militari l’hanno fermato in tempo, ammanettandolo. Oggi l’arrestato comparirà avanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio.

Per la donna la prognosi è di dieci giorni.