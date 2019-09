Picchia moglie e figlie per anni: marocchino allontanato da casa

Ha picchiato e maltrattato per anni sua moglie e le sue due figlie minorenni. E così un marocchino residente a Novi, in provincia di Modena, è stato allontanato dalla sua famiglia. L'ordinanza è stata emessa dai carabinieri nell'ambito del cosiddetto Codice Rosso. In vigore dal 9 agosto, la legge tutela le vittime di stalking, violenza domestica e di genere.

L'immigrato regolare sul territorio italiani ha 55 anni ed è stato segnalato dalle forze dell'ordine dai servizi sociali. Secondo quanto riportato, infatti, la donna e le sue due figlie sono state vittime dell'uomo violento per almeno due anni e proprio per questa situazione drastica è scattato il procedimento.

Come riporta la Gazzetta di Modena, i militari locali e la Compagnia di Carpi hanno inoltre svolto degli accertamenti. Accertamenti che hanno confermato l'atteggiamento violento del maroccino nei confronti dei membri della sua famiglia. Secondo i carabinieri, infatti, l'immigrato avrebbe più volto picchiato moglie e figlie. Ora l'imo è stato allontanato dalla casa di famiglia e non potrà avvicinarsi.