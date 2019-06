Firenze, picchiava la moglie ma il gip archivia perché l'uomo è depresso

Picchia la moglie, ma il reato non si configura perché è depresso. A Firenze un uomo è stato scagionato dalle accuse di maltrattamenti sulla coniuge perché soffre di sindrome depressiva. Il gip ha accolto la richiesta di archiviazione del pm dopo un anno di indagini perché ha escluso la volontarietà delle azioni violente dell'uomo a causa della malattia.

Da tempo, infatti, gli è stata riconosciuta l'invalidità per via della depressione, finendo praticamente rinchiuso tra le mura domestiche. L'uomo era diventato violento, per cui la donna lo ha denunciato per maltrattamenti e lesioni. Viene riportato addirittura l'episodio di un inseguimento per casa con un coltellaccio in mano brandito contro la moglie.

I due sono separati, ma vivono sotto lo stesso tetto per "impossibilità di trovare altre sistemazioni". La coppia è originaria dell'Albania, vive da anni a Firenze, hanno avuto tre figli, di cui uno adolescente.