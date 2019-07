Picchiano i bagnini e poi si vantano: "Sei in ospedale eh? Infame..."

Prima hanno picchiato tre bagnini, mandandoli persino in ospedale. Poi si sono vantati su Instagram. " Sei in ospedale adesso eh? ", hanno esclamato i minorenni in un video choc pubblicato sul social nel quale si rivolgono al personale di salvataggio ricoverato dopo la rissa.

I fatti

In 30 si erano presentati in riva al mare a Jesolo per un raid punitivo contro i bagnini che poco prima avevano chiesto ai ragazzini di non sedersi su alcuni sdrai.

Il rimprovero non era andato giù ai ragazzini che si erano poi ripresentati in spiaggia con i riforzi. Lì, tra i turisti che affollavano la località turistica, avevano cominciato a prendere a calci e pugni il personale di salvataggio.

Il video choc

Dopo tanta violenza, spuntano ora delle storie sul profilo instagram di un componente della baby gang. " Sei in ospedale adesso eh? Infame di merda ". E ancora: "C iao ciao. Non servono i bagnini. Licenziati. Basta bagnini ", si sente nel video.

Sono tre giovanissimi a parlare e a vantarsi di quanto fatto. Ridono, urlano, bestemmiano. Hanno volti puliti da bravi ragazzi, ma sanno trasformarsi in vere e proprie belve.