Picchiata dalla ex del compagno, abortisce

Una trentenne ha visto al parco la nuova compagna del proprio marito e come una furia le si è avventata contro e l’ha picchiata, tanto da farla cadere per terra. Qualche giorno dopo la vittima dell’aggressione ha perso il bambino che portava in grembo. Era infatti incinta al terzo mese di gravidanza.

Secondo quanto riportato da today una trentenne impiegata di Frosinone, nonostante fosse separata dal marito, non si sarebbe mai arresa alla fine del proprio matrimonio. Sapeva che l’uomo aveva una nuova compagna, ma quando è venuta a conoscenza del fatto che il suo ex aspettava un bambino, è uscita fuori di senno, vedendo ogni sua speranza di riconquistare il marito infrangersi.

Un giorno la 30enne ha pensato di seguire il padre dei suoi figli, due bambini ancora piccoli, al parco. Era infatti il giorno in cui il marito passava del tempo con i piccoli. Quando ha visto con loro anche la nuova compagna non ha retto e si è scagliata contro la donna e l’ha picchiata furiosamente facendola cadere per terra. Qualche giorno dopo l’aggressione la vittima ha avuto un aborto, perdendo così il feto che aveva in grembo. La ex moglie è stata così denunciata per lesioni personali gravi, minacce e stalking.