Pier Silvio Berlusconi: "Con Vivendi? Se ne esce con vie legali"

"Non c'è nessuna novità, nessun contatto fra Vivendi e Finivest o tra Vivendi e Mediaset". Lo ha detto l'ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, al termine della presentazione a Milano delle linee guida del piano al 2020 della società agli investitori a Milano.

Fra Mediaset e il gruppo francese "non c'è stato nessun contatto tranne un mio incontro, avvenuto assolutamente solo per questioni di cortesia e di educazione, richiesto da De Puyfontaine", l'ad di Vivendi.

In quell'occasione "lui ha parlato di un accordo Tim-Vivendi-Mediaset a tre, con la grande preoccupazione di non far pensare che loro sono in controllo di Telecom", ha spiegato Pier Silvio Berlusconi. "Un accordo che parte da una partecipazione" azionaria, che "anche se ci fosse, non è detto che ci interessi". E aggiunge: "Dallo stallo nato dalla rottura dell'accordo su Mediaset Premium da parte di Vivendi e la scalata del gruppo francese nel capitale di Mediaset se ne esce con le vie legali".

Il gruppo Mediaset ritiene inoltre "difficile" la possibilità che venga ceduta la sua pay-tv a qualche altro operatore. "Con i danni subiti da Vivendi - continua Pier Silvio Berlusconi - oggi cedere a qualcun altro è difficile. Nessuna negoziazione è in corso. Vivendi non ha solo rotto il contratto ma ci ha creato un danno enorme, un danno reputazionale per Premium, ma anche un danno economico enorme" per il gruppo.