Piero Angela: "I movimenti ecologisti sono sempre esistiti"

“ I movimenti ecologisti sono sempre esistiti ”. Lo evidenzia Piero Angela in un’intervista al Messaggero in cui parla delle problematiche ambientali e della loro pericolosità per l'uomo.

Il divulgatore scientifico spiega che oggi ci si concentra molto sulle foreste ma non si parla quasi mai sugli oceani, che assorbono un terzo dell’anidride carbonica e producono un terzo di ossigeno in più dell’Amazzonia. Come già sottolineato dalla stessa Greta Thunberg, se viene turbato il loro equilibrio ci saranno grossi problemi. Angela però chiarisce che “ queste cose si sapevano anche trent'anni fa, ma nessuno le voleva ascoltare. Oggi, certo, le cose stanno peggiorando. Gli accordi di Parigi sono disattesi da paesi che a parole dicono di rispettarli e poi non lo fanno ”. Secondo il popolare conduttore, il vero problema è che viviamo in un eterno presente, navigando a vista.