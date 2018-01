Piero Angela ricorda il padre: "Così salvò tanti ebrei"

In molti conosciamo la storia di Piero Angela e del figlio Alberto per via delle trasmissioni televisive di enorme successo. In pochi però ricordano la vita del papà e nonno Carlo Angela che nella sua breve esistenza ebbe il merito di salvare molti ebrei dal genocidio.

Nel Giorno della memoria la città di Torino ha deciso di ricordare il padre di Piero Angela con un concerto per raccontare come riuscì a portare in salvo diversi ebrei. Gesto che gli valse il titolo di "Giusto tra le Nazioni", ovvero il riconoscimento che viene attribuito ai non-ebrei che hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita e senza interesse personale per salvare la vita anche di un solo ebreo dal genocidio nazista della Shoah.