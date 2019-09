Pirata della strada investe un pedone, non lo soccorre e va al karaoke con amici

Ha investito un uomo con la sua auto, non l’ha soccorso e sembra che poi sia andato al karaoke con amici. Per questo un pirata della strada, di 28 anni e abitante a Torino, è stato denunciato per omissione di soccorso con ritiro della patente di guida.

Come riporta il sito TorinoToday, il fatto è successo in strada Antica di Grugliasco. Un’automobile stava viaggiando a velocità elevata e ha perso il controllo nell’affrontare una curva, finendo la sua corsa contro il muro esterno di un bar. In quel momento stava assistendo alla scena un agente di polizia del commissariato San Secondo, che si trovava sul balcone del suo appartamento.

Nell’incidente è rimasto coinvolto un cliente del bar di 55 anni che è caduto a terra perdendo i sensi. Il conducente dell’auto è sceso dalla vettura per verificare i danni riportati dal mezzo, non preoccupandosi del ferito che aveva necessità di cure mediche. Il giovane ha urlato e aggredito alcune persone presenti, che volevano impedirgli di andarsene ma il ragazzo è riuscito a salire in auto ed è andato via.

L’agente che ha visto la scena, ha preso la targa della vettura e ha iniziato le ricerche per risalire all'identità del pirata della strada. Il giorno successivo il ragazzo è stato identificato e convocato negli uffici del Commissariato San Secondo. Il giovane è stato quindi denunciato e sembra che dopo l’incidente sia andato con alcuni amici al karaoke.