Pisa, 19enne denuncia: "Sono stata violentata"

" Io non volevo ". Così una 19enne di Pisa ha confessato agli agenti di polizia di essere stata violentata, nella notte tra martedì e mercoledì.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, pare che la scorsa notte la ragazza abbia chiamato il 113, per chiedere aiuto dopo essere stata violentata. Secondo una prima ricostruzione, martedì sera, la 19enne era uscita con gli amici e, dopo un giro in centro avrebbe deciso di fare una passeggata in zona Aurelia con un conoscente. Proprio lì, sarebbe avvenuta la presunta aggressione. A quel punto, la ragazza avrebbe chiesto aiuto e, una volta arrivata la polizia avrebbe raccontato agli agenti tutta la vicenda, indicando loro anche la direzione presa dal suo aguzzino, allontanatosi poco prima. Si tratterebbe di un giovane straniero, già conosciuto dalla vittima.

Gli inquirenti, che hanno identificato il ragazzo in tempo record, dovranno ora ascoltare la sua versione dei fatti e capire quale sia la verità. Nel frattempo, dall'ospedale, i medici hanno confermato l'avvenuto rapporto sessuale, senza però poter specificare se sia trattato di violenza, dato che sul corpo della vittima non sono state riscontrate lesioni.

Per cercare di ricostruire la vicenda, gli investigatori stanno sentendo anche le testimoniante degli amici della giovane, che erano con lei quella sera, prima della violenza.