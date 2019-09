Pisa, malviventi pestano un 24enne e lo rapinano: indagini in corso

Violenta aggressione sabato notte a Pisa, dove un giovane del posto è stato pestato a sangue da due malviventi, probilmente stranieri, poi fuggiti con i suoi soldi ed il suo cellulare.

L'episodio si è verificato in pieno centro storico, per la precisione in piazza delle Vettovaglie, divenuta ormai spesso teatro di risse e violenze. La vittima, un pisano di 24 anni, stava passeggiando in compagnia della fidanzata e di alcuni compagni, quando, allontanatosi momentaneamente dal gruppo, è stato raggiunto alle spalle dai suoi aguzzini.

Questi ultimi, che parlavano in italiano stentato, lo hanno strattonato, intimandogli di consegnare loro portafogli e telefonino.

Immediata la reazione del 24enne, che si è rifiutato di obbedire ed ha opposto resistenza. I due criminali sono allora passati alle maniere forti, scagliandosi contro il giovane fino a lasciarlo tramortito. Dopo essersi impossessati dello smartphone e del denaro, hanno abbandonato di corsa la piazza, facendo perdere le proprie tracce.

Ferito e dolorante, il 24enne è riuscito a tornare dalla propria fidanzata, che ha subito contattato le autorità locali. Sul posto i carabinieri, che hanno ascoltato il racconto della vittima e raccolto la sua denuncia.

Nessuna notizia sullo stato di salute del giovane, che in seguito alla violenza subìta ha riportato una ferita alla testa. Gli uomini dell'Arma hanno immediatamente dato avvio alle indagini, nella speranza di rintracciare i responsabili.