Pisa, paura in strada: straniero danneggia un bar e assale militari

Momenti di tensione ieri mattina in centro a Pisa, dove un cittadino straniero in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di droghe ha seminato il caos, provocando numerosi disordini.

Protagonista in negativo della vicenda un 43enne tunisino che, intorno alle 6:45 ha cercato di entrare forzatamente in un bar di piazza Vittorio Emanuele, nei pressi della stazione ferroviaria. Dal momento che il locale non era ancora aperto, il titolare ha cercato di far uscire il nordafricano, che gli si è tuttavia rivoltato contro. Dopo aver afferrato una grossa pietra che teneva nascosta sotto la giacca, l'ha scagliata con forza all'interno della sala, mandando in frantumi la vetrina del bancone. A raccontare la vicenda al quotidiano "Pisa Today" lo stesso gestore del bar "La Borsa", Michele Sbrana, che per poco non è rimasto ferito. "Ero lì a pochi passi, è stata una frazione di secondo, ho capito quello che stava succedendo soltanto dal rumore della vetrina frantumata" .

Allontanatosi dal luogo della malefatta, il tunisino si è quindi diretto in Corso Italia, dove ha seguitato con il suo comportamento violento. Qui ha infatti danneggiato un veicolo, prima di cercare di impossessarsi di uno scooter.

Ad accorrere sul posto i carabinieri della compagnia locale e gli uomini della guardia di finanza, che hanno rintracciato il soggetto in via del Carmine. Alla vista dei rappresentanti delle forze dell'ordine, il 43enne ha dato in escandescenze, arrivando a scagliarsi contro di loro armato di un bastone di ferro. I militari sono comunque riusciti ad evitare prontamente l'attacco e ad immobilizzare il facinoroso, finito in manette dopo essere stato stordito con dello spray urticante.

Considerato il suo palese stato di alterazione, il tunisino è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino dai sanitari del 118. Ciò non gli ha comunque evitato l'arresto. Condotto in un secondo momento negli uffici della caserma per essere identificato, è risultato essere un pregiudicato. Accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, minaccia, tentato furto aggravato, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere, è finito dietro le sbarre in attesa di giudizio.