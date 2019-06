Pisa, scritte offensive sul muro della scuola contro maturanda e consigliera leghista

"Leghista San Miniato non ti vuole" e "Razzista vergogna" sono le frasi offensive scritte da mani ignote sul muro del liceo Marconi di San Miniato, nel Pisano.

Con ogni probabilità, gli intimidatori “pensieri” sono rivolti contro la 18enne Matilde Barberi, consigliera comunale della Lega di Montaione, in provincia di Firenze, impegnata a sostenere l’esame di Maturità nell’istituto scolastico.

La vicenda è stata resa nota dagli esponenti del partito di Matteo Salvini di Montaione e San Miniato. La studentessa e il preside hanno immediatamente presentato denuncia, con i carabinieri che sono al lavoro per risalire agli autori del gesto minaccioso.