Pisa, il sindaco Conti scenderà in piazza contro la legalizzazione delle droghe

Quella di quest'anno sarà la diciannovesima edizione di Canapisa, la manifestazione antiproibizionista a favore della legalizzazione delle droghe leggere. Le forze di centrodestra, da sempre contrarie, quest'anno hanno deciso di dare battaglia, facendo di tutto per impedirla. Ma a nulla sono valsi gli appelli a questore e prefetto, e nemmeno le proteste del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Canapisa si farà. Come si legge su L'Arno.it il sindaco Michele Conti non ci sta e fa sapere che stavolta anche lui scenderà in piazza, per dire no a Canapisa.

"Sabato pomeriggio - ha annunciato sulla sua pagina Facebook - sarò in piazza con la fascia tricolore per ribadire che la città è stanca di ospitare un corteo indecoroso che nulla ha a che fare con Pisa, la sua storia, i suoi cittadini. C’è bisogno di dare un segnale forte, la città non vuole più ospitare Canapisa! Vi aspetto".

Qualcuno dall'opposizione gli ha fatto notare che partecipare ad una manifestazione politica con la fascia tricolore non sta bene. Staremo a vedere se Conti ci ripenserà, mettendo da parte la fascia, oppure farà di testa sua a simboleggiare che l'istituzione che rappresenta, il Comune, è unito e compatto su questo tema. A Pisa, intanto, si preannuncia un sabato incandescente.