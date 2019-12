Pistoia, incendio parte da luci dell'albero di Natale: muore 83enne

Drammatico incidente domestico conclusosi in tragedia ad Agliana, un comune in provincia di Pistoia, dove un uomo di 83 anni ha perso la vita a causa di un terribile incendio divampato in casa in seguito ad un probabile corto circuito.

Il fatto, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si è verificato all'interno di una villetta di tre piani sita in via Livorno. Il rogo, che sarebbe partito dalla mansarda, ha sorpreso la vittima e la sua famiglia nel cuore della notte, quando tutti stavano ancora dormendo.

In breve è scattato l'allarme e sul posto si sono precipitati a sirene spiegate i soccorritori. In via Livorno sono dunque arrivati i vigili del fuoco del comando di Pistoia, seguiti dai carabinieri della stazione locale e dagli operatori del 118. I pompieri hanno fatto tutto il possibile per domare in maniera rapida le fiamme e permettere così ai sanitari di intervenire in aiuto dei feriti, rimasti bloccati in casa.

Una volta spento l'incendio, la squadra di soccorritori è riuscita a mettere in salvo due donne, la moglie e la figlia dell'anziano. Entrambe, sotto choc per l'accaduto ed intossicate dai fumi scaturiti dal rogo, sono state immediatamente trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Pistoia, dove sono state trattenute per essere sottoposte agli accertamenti clinici del caso. Stando a quanto riferito dai medici, le due non sarebbero comunque in pericolo di vita.

Procedendo con l'ispezione della casa, i vigili del fuoco hanno poi rinvenuto il corpo esanime dell'83enne. A lasciare i suoi cari, è l'ex commercialista Giovanni Nesti, da tempo in pensione. L'uomo, che non soffriva di problemi di salute, è deceduto a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio, risultatagli fatale.

Mentre la cittadina di Agliana si stringe attorno alla famiglia, gli inquirenti hanno già avviato le indagini per ricostruire le esatte dinamiche dell'incidente. La procura della Repubblica di Pistoia ha già dato ordine di eseguire i rilievi all'interno della palazzina.

Tutto è ancora da accertare, ma stando alle prime verifiche ad innescare l'incendio sarebbe stato un corto circuito delle luci impiegate per addobbare l'albero di Natale.

Il rogo, come anticipato in precedenza, ha causato notevoli danni all'abitazione, in particolar modo al tetto, subito interessato dalle fiamme dal momento che l'incendio è partito dalla mansarda. Al momento i vigili del fuoco hanno solo potuto puntellarlo, così da mettere in sicurezza la casa e la strada sottostante.