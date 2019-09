Pitbull azzanna padrone e uccide il suo cane

Un uomo e il suo cane sono stati azzannati da un pitbull. La vittima è Germano Fradegrada, consigliere comunale della città di Tavazzano (Lodi) dove è avvenuta l'aggressione. Il suo meticcio, Pippo, è morto durante il brutale assalto.

Stando a quanto si apprende dalle colonne del Corriere della Sera , l'uomo era a spasso con il suo cane quando un pitbull Terrier sarebbe sfuggito al controllo della padrona per attaccarlo. A farne le spese non solo lui ma soprattutto il piccolo meticcio, letteralmente dilaniato dal molossoide, Nel vano tentativo di proteggere il suo cucciolo, il consigliere è stato azzannato a mani e gambe, riportando fratture multiple di entità rilevante. "Ho visto la morte in faccia", ha commentato ancora sotto choc la disavventura di cui è stato vittima.

I fatti risalgono a qualche giorno fa, ma la vicenda è stata tale da indurre il sindaco di Tavazzano, Francesco Morosini, ad emettere un'ordinanza lampo che richiama le normative ministeriali in materia di animali pericolosi in vigore dal 2016 (legge Turco). Guinzaglio corto, museruola e assicurazione saranno saranno resi più che mai obbligatori con sanzioni salatissime per eventuali contravventori. Ma non solo. I proprietari di cani appartamenti a razze notoriamente aggressive quali, pitbull, Amstaff, rottweiler, dogo, fila brazileiro e akita, dovranno rinforzare staccionate e recinzioni di casa per evitare fughe pericolose degli animali.

"È una questione di cultura e convivenza civile — afferma il primo cittadino —, ci sono regole da far rispettare che nessuno conosce, spesso nemmeno la stessa polizia locale". Ammende fino ad un valore di 500 euro per coloro che infrangeranno la nuova ordinanza. "La lista nera delle razze canine ritenute aggressive non esiste più – continua Morosini – ma i Comuni possono comunque emettere delle ordinanze per obbligare i proprietari di cani di grossa taglia non solo a portare la museruola con loro, ma a fargliela indossare. Se sono esemplari iscritti nel registro dei cani pericolosi dovranno applicarla nei luoghi pubblici, pena una multa da 500 euro. Del resto, i padroni sono responsabili del comportamento aggressivo dei loro cani", conclude.