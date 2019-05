IL PIZZINO DI RENZI

L'accusa è precisa: «Affermo pubblicamente che Salvini ha usato parte dei 49 milioni di euro (i fondi spariti al centro di varie inchieste per riciclaggio e finanziamento illecito, ndr) per creare La Bestia, lo strumento di disinformazione della Lega». Matteo Renzi torna in pista, con un'intervista su Repubblica, e sembra annusare nell'aria capitolina guai grossi in vista per il capo del Carroccio. Un po' come, nel 2009, Massimo D'Alema «fiutò» l'aria delle procure attorno al governo Berlusconi e avvertì che sarebbero arrivate «scosse». Intanto Facebook fa sapere di avere chiuso 23 pagine vicine ai gialloverdi, che facevano propaganda con false notizie. Ingannati sul social quasi 2,5 milioni italiani.