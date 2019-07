Marco Carta, la mossa dei pm: spuntano nuovi video

Ci sono novità sul caso che vede indiziato il cantante Marco Carta. Dopo quanto è accaduto lo scorso 31 maggio, in cui il vincitore del Festival di Sanremo è stato arrestato per un furto di 1200 euro alla Rinascente di Milano, la questione si arricchisce di un risvolto inaspettato. Come ha riportato TGcom24, il PM incaricato di svolgere le indagini, chiede e ottiene l’acquisizione di nuove prove.

Nicola Rossato in vista dell’udienza che è prevista per il prossimo 20 settembre, ottiene acquisizione delle immagini video dei grandi magazzini e la testimonianza di alcuni dipendenti del negozio. Marco Carta è imputato insieme alla 53enne Fabiana Muscas. Quanto avvenuto nelle ultime ore, non fa altro che rafforzare l’impianto accusatorio ai danni del cantante. Il PM inoltre si è convinto a presentare un ricorso in Cassazione contro la mancata convalida dell’arresto che è stata stabilita dal giudice Stefano Caramellino. La convalida è stata confermata solo per la donna e amica di Carta. L’udienza è fissata per il 6 novembre. Ma non è finita qui.

Proprio oggi, secondo le ultime indiscrezioni, il responsabile alla sicurezza del centro commerciale, avrebbe presentato denuncia verso Marca Carta e Fabiana Muscas. Se così fosse i Magazzini si potranno costituire parte civile e chiedere i danni durante il processo. Non resta che attendere ulteriori risvolti sulla vicenda.