Poggi, le frasi di Andrea "Non scordare il segreto"

Andrea Sempio è il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Amico del fratello della ragazza, Marco, Andrea è una conoscenza della famiglia Poggi. A quanto pare l'amicizia che lo legava al fratello di Chiara era abbastanza forte. Ma dopo le perizie della difesa di Stasi che segnalano la presenza del dna di Sempio sotto le unghie della Poggi, il 28enne è rientrato nel mirino degli investigatori in vista della revisione del processo. E come riporta il Giorno gli inquirenti dovranno approfondire alcune circostanze precise che riguardano Sempio, come ad esempio alcune telefonate a casa Poggi. Sono circa 6. Tutte tra il 30 luglio e il 5 agosto, data in cui i Poggi partono per le vacanze. Telefonate brevi col cellulare. Interrogato dopo il delitto, Andrea aveva spiegato così quelle chiamate: "Marco mi aveva detto che sarebbe partito per le vacanze ma non mi aveva detto il giorno, così chiamavo". Infine in questo quadro, sempre come sottolinea il Girono, poche ore dopo la condanna in via definitiva a 16 di Stasi, Sempio aveva scritto su Facebook una citazione del "piccolo principe", libro preferito di Alberto: "L'essenziale è invisibile agli occhi...non dimenticare il mio segreto".