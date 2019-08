Polacco dimentica 11mila sterline, hotel gli restituisce il borsello

Una bella storia di onestà e rettitudine morale quella che giunge da Mozzo (Bergamo), dove il titolare di un hotel, dopo aver ritrovato nel garage della sua struttura un borsello contenente la bellezza di 11mila sterline (quasi 12mila euro), ha fatto di tutto per rintracciare il proprietario della cospicua somma di denaro, rivelatosi poi essere un polacco di 35 anni in vacanza nel nostro Paese.

Dopo il ritrovamento del tutto casuale del borsello, rinvenuto vicino ad un posto auto vuoto, il titolare dell'albergo senza il benchè minimo tentennamento si è attivato al fine di ritrovare il legittimo proprietario dell'oggetto e, trasformandosi in Sherlock Holmes, si è messo a visionare tutti i filmati delle telecamere di sorveglianza, per poi concentrarsi sulle schede dei clienti della sua struttura.

Il certosino lavoro di ricerca ha dato i suoi frutti: il 35enne polacco, identificato, è stato contattato ed invitato a ripassare in albergo per riprendersi quel che aveva perso. Lo straniero, che si trova nel nostro Paese per alcuni giorni di ferie, era a Torino; l'uomo ha dichiarato di non essersi nemmeno accorto della mancanza del borsello e che avrebbe premiato l'onestà ricevuta offrendo champagne a i dipendenti dell'hotel.