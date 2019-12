"Politici Ieri e Oggi". La Storia nella grafia

Metterci la faccia? No, metterci la firma. Ed è questo lo spirito con cui Evi Crotti e Alberto Magni raccontano nella loro opera "Politici Ieri e Oggi". Un volume che di fatto sottolinea quanto sia importante la grafia per svelare tutto di noi stessi. Dietro questo libro c'è la sapiente mano di Evi Crotti, professore ordinario di Grafologia, e Alberto Magni, medico esperto degli Aspetti chimici relativi alle varie attività psico-grafodiagnostiche e terapeutiche. Il volume alza il velo sul volto dei politici con una indagine sulla loro firma e sulla loro personalità. E nell'introduzione di questo volume vengono chiariti alcuni punti rigidi che un politico dovrebbe sempre rispettare: "Il politico dovrebbe essere in grado di operare secondo un’etica sociale e politica che esuli dalla soggettività per l’attaccamento ideologico al partito". Un viaggio nella stanze segrete della politica con le luci accese su quei personaggi che hanno fatto la Storia del nostro Paese. Evi Crotti e Alberto Magni da diversi anni raccontano i mille volti della politica solo analizzando un tratto con la penna su un foglio. Da un dettaglio emerge il lato nascosto del politico, la sua vera identità che spesso viene sacrificata sull'altare della propaganda. Nella grafia invece la natura dell'uomo si esprime e non riesce a conoscere il "trucco" della tv o del comizio preparato davanti al pubblico. Nella scrittura si erge quel vetro trasparente che di fatto lascia intravedere le regioni più nascoste della personalità di un individuo. E proprio sul IlGiornale.it, Evi Crotti ogni weekend racconta nel suo "Scripta Manent" una firma. Dalla cronaca alla politica fino allo sport viaggiando tra i segreti dei protagonisti dell'attualità. Ora in "Politici di Ieri e Oggi" c'è la summa di un'indagine storica che va avanti da anni e che adesso trova casa in unico volume.