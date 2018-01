Politico islamico beve la pipì di cammello: "Fa bene alla salute"

Un politico indonesiano ha mischiato pipì di cammello e latte e ha bevuto la miscela perché, a suo dire, fa bene alla salute.

Come si vede nel video pubblicato su Instagram, Bachtiar Nasir, politico indonesiano e musulmano, ha in mano una bottiglia piena di urina di cammello e una di latte. Nasir mischia quindi i due liquidi in una ciotola e poi beve il contenuto ottenuto. Il tutto, senza battere ciglio. Secondo il politico infatti, bere pipì di cammello avrebbe dei grandi benefici per la salute dell'uomo.

Le immagini sono state viste da più di duecentomila persone, generando non poche polemiche. Nella discussione è intervenuta addirittura l'Organizzazione mondiale della sanità che ha avvertito che questo tipo di pratiche sono molto rischiose in quanto generano diverse malattie infettive.