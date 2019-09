Pompiere salva il gattino e poi scoppia in lacrime

"Mi viene da piangere, ci credi? ". E il pompiere scoppia in lacrime. Sul palmo della mano, un gattino, appena salvato da una morte sicura. Sta facendo il giro del web il video di Matteo Zaccara, vigile del fuoco di 38 anni, che piange a dirotto, dopo aver salvato il cucciolo.

"Mi sembrava una cosa strampalata - ha raccontato Zaccara al Corriere della Sera- ma ora mi sono dato una risposta" . Ed è riuscito a capire perché ha pianto tutte quelle lacrime per un gatto. " Noi pompieri- spiega- aiutiamo tutti, ma proprio tutti. Umani, animali, piante. Perché la vita è straordinaria in ogni sua manifestazione e quando riesci a salvare qualcuno o qualcosa ti viene la pelle d’oca e magari di commuovi ". Il video di quel pianto ha commosso i social e Matteo è diventato "il pompiere più buono d'Italia" e "un uomo vero", che non ha paura di piangere.