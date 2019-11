Ponte Genova, gru si inclina nel cantiere: feriti 3 operai

Tanta paura all'interno del cantiere di ricostruzione del nuovo viadotto Polcevera a Genova, dove questa mattina - precisamente alle 11.40 - una gru si è inclinata provocando ansia e preoccupazione: stando a quanto si apprende dalle prime informazioni disponibili, tre lavoratori sono rimasti leggermente contusi e subito dopo sono stati sottoposti alle cure mediche del caso. Sono ancora in corso tutti gli accertamenti necessari per far luce su quanto accaduto. Gli operai si sono messi prontamente al lavoro per ristabilire tutte le condizioni di sicurezza all'interno dell'area interessata. La gru, abbattendosi, si è posata su uno degli impalcati che si trova a terra per le operazioni di assemblaggio. A renderlo noto è stata la struttura commissariale per la ricostruzione del viadotto Polcevera.

Si ribalta una gru nel cantiere del ponte Morandi a #Genova, tre operai contusi. Oggi il varo del terzo impalcato. Intanto nuove rivelazioni dall’inchiesta della magistratura. Dettagli alle 14 in @TgrLiguria pic.twitter.com/9YBDtboRAG — Luca Ponzi (@luponzi) November 20, 2019

Primo incidente

Si tratterebbe del primo incidente sul lavoro nel cantiere del Morandi. Subito dopo il 14 agosto 2018, dopo il crollo del ponte, sono iniziati i lavori e non sarebbe mai avvenuto prima un infortunio. Infatti i commissari per la demolizione e per la ricostruzione e i titolari delle ditte hanno sottolineato fin dall'inizio come il fattore sicurezza rappresenti il primo tassello di importanza. Anche Renzo Piano, l'architetto che ha donato il disegno del nuovo ponte alla città, si era rivolto agli operai coinvolti nella costruzione: " Noi lavoriamo al tavolo seduti in sicurezza. Voi siete gli acrobati operai: mi raccomando lavorate in sicurezza ".

Sempre in mattinata al cantiere levante è stato varato in quota il terzo impalcato. Gli operai e i tecnici del consorzio "Per Genova", mediante l'utilizzo della maxigru cingolata fatta arrivare dall'Olanda, hanno provveduto a portare un maxi concio in acciaio di 50 metri a 40 metri d'altezza, tra le pile 6 e 7. Intanto sono state già montate le ali su cui poggeranno le corsie. Iniziate le operazioni di assemblaggio a terra di altri due impalcati, tra cui quello tra le pile 8 e 9, di cui uno lungo 100 metri.