Ponte Morandi, iniziato l'abbattimento delle case sfollate sotto il viadotto

È partita la demolizione del primo palazzo di via Porro, uno degli stabili della zona nera, sgomberati subito dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Questo pomeriggio, poco prima delle 16.30, sono iniziate le operazioni di abbattimento meccanico della casa al civico 10, sotto il moncone est del viadotto.

Per demolire l'abitazione si procede in modo meccanico, cioè senza l'uso di esplosivi: è stata messa in funzione una gru, appartenente alla ditta Omini, che questo pomeriggio ha iniziato ad "aggredire" la parte siperiore dell'edificio. L'intervento della gru ha fatto staccare alcuni pezzi di cemento che, caduti al suolo, hanno sollevato molta polvere. Proprio per contenere la polvere, i tecnici stanno spruzzando sul palazzo acqua nebulizzata.

Già questa mattina erano partiti i lavori preparatori alle operazioni, con lo spostamento della gru, l'installazione di barriere protettive e la chiusura di via Fillak, per agevolare le operazioni. Inoltre, nei giorni scorsi, i palazzi su cui verrà effettuata l'operazione di abbattimento sono stati bonificati dall'amianto e dagli arredi. L'intervento di oggi è propedeutico alla demolizione delle pile 10 e 11, che avverrà probabilmente nel weekend del 24 giugno, data indicata dal sindaco di Genova e dal commissario per la ricostruzione, come "best option". L'abbattimento dei piloni avverrà tramite esplosivo.