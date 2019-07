Pordenone, eroina a minorenni: fermato spaccio al liceo

Spacciavano eroina a studenti del liceo alcuni anche minorenni. Quattro donne, due delle quali appena ventenni, e un uomo sono stati arrestati nell'ambito di un'operazione della compagnia di Sacile, in Friuli-Venezia Giulia, volta a smantellare un esteso traffico di droga tra le province di Pordenone, Venezia e Udine. Altre cinque persone hanno ricevuto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Dall'inchiesta nata ad aprile, i carabinieri hanno scoperto una rilevante attività di spaccio che aveva luogo in diversi istituti scolastici dei comuni di Pordenone e Zoppola e che interessava una quindicina di consumatori di eroina segnalati alla Prefettura.

In particolar modo lo smercio avveniva a ricreazione nei bagni del liceo più prestigioso di Pordenone, dove una delle tre ragazze arrestate studiava fino a poche settimane prima dell'inizio dell'inchiesta.

Le indagini hanno potuto ricostruire i movimenti di compravendita delle spacciatrici: due ragazze si recavano in trasferta a Venezia dove acquistavano la droga dall'uomo di nazionalità tunisina e dalla sua compagna. In totale sono stati comprati 2 chili di eroina. La donna, madre di un ragazzino di 14 anni, trasportava in bicicletta la sostanza fino al luogo dell'appuntamento, nei pressi del parco Sabbioni di Mestre.