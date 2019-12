Pordenone, si schianta con la moto da cross ricevuta a Natale: morto 17enne

Un ragazzo di 17 anni residente a Fiume Veneto (Pordenone) si è schiantato contro un ponticello di cemento, mentre era in sella alla sua moto da cross che aveva ricevuto come regalo di Natale. Non c'è stato nulla da fare per il giovane sventurato. L'episodio si è verificato nella mattinata del 24 dicembre 2019 intorno alle 11:00 in via Viatta a circa un chilometro di distanza dalla casa del 17enne. Come si legge dall'agenzia Ansa, gli agenti della polizia stradale di Spilimbergo stanno lavorando per ricostruire le esatte dinamiche dell'incidente.

Il giovane, di nome Luca Pezzutti, ha improvvisamente perso il controllo del suo mezzo: lo schianto è stato inevitabile a quel punto. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al ragazzo. Sul posto è giunta un'ambulanza con medico a bordo che ha inutilmente tentato di rianimare Luca. In aiuto dei soccorsi e per bonificare la zona del sinistro, è inoltre giunto un equipaggio dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento.

Per il giovane Luca Pezzutti, la vigilia di natale era iniziata apparentemente come un giorno felice all'insegna della gioia e della spensieratezza.

Luca Pezzutti aveva compiuto 17 anni lo scorso 16 luglio, era un grande appassionato di moto, specialmente quelle da cross. Proprio per questo motivo, in occasione delle feste natalizie, i suoi genitori gli avevano regalato una Honda.

Era la felicità del ragazzo. Un sogno purtroppo effimero. Pezzutti, una volta indossato il casco, è uscito di casa immettendosi in strada in sella alla moto. In seguito l'impatto. È morto sul colpo. I soccorsi medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovanissimo.