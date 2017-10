Pornhub sotto attacco hacker: a rischio milioni di utenti

Il sito per adulti Pornhub è stato oggetto nelle scorse ore di un attacco hacker da parte di pirati informatici determinati a installare virus malevoli o malware sui computer di 16 milioni di utenti in tutto il mondo.

La società di cybersicurezza ProofPoint ha comunicato che l'attacco avrebbe interessato utenti di Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito, in una serie di operazioni in corso da oltre un anno.

Responsabile sarebbe fra gli altri il gruppo di hacker KovCoreG, che avrebbero agito attraverso il malvertising Kovter: agli utenti colpiti è apparsa una finestra in cui si comunica l'installazione di aggiornamenti per il browser dietro cui si nascondeva in realtà un codice malevolo pronto a penetrare nei pc.

L'infezione, secondo gli esperti, sarebbe capace di installare nei computer delle "vittime" tutta una serie di software malevoli, dai ransomware a malware in grado di impossessarsi di dati riservati degli utenti. Non è esclusa, infine, che il virus possa essersi propagato anche alle reti, passando di computer in computer.