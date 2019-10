Portogallo, bimbo nasce senza volto: denunciato e sospeso il medico

Rodrigo è nato di lunedì, il 7 ottobre, nell'ospedale di São Bernardo di Setúbal, a circa 40 chilometri a sud di Lisbona, in Portogallo. È nato senza volto: non ha gli occhi, il naso, parte del cranio e parte del cervello. Ha una malformazione rara e per i dottori non sarebbe potuto sopravvivere al parto, ma è rimasto comunque in vita, anche se non si sa per quanto e come ci riuscirà. Secondo quanto riportato da Il Corriere della sera, però, gran parte dell'opinione pubblica portoghese (e non solo) di pone l'unico interrogativo e cioè come sia stato possibile che nessun dottore, dalle ecografie, si sia reso conto della malattia del bambino.

I genitori del neonato, infatti, non erano a conoscenza dei gravi problemi di salute del figlio e ora le accuse sono tutte rivolte all'ostetrico Artur Cavalho che seguiva la madre di Rodrigo in una clinica privata e che, nonostante tre ecografie, non avrebbe mai rilevato alcuna malformazione del feto. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata sottoposta, in un'altra clinica, a un più sofisticato esame in 5D, al sesto mese di gravidanza. In quella circostanza, i sanitari avrebbero rilevato la possibilità di anomalie nella gestazione che, però, il dottor Cavalho aveva respinto, tranquillizzando i futuri genitori e spiegando loro che con gli ultrasuoni, alcune volte, il viso del bambino non è visibile se attaccato al ventre della madre.

Ora i funzionari del consiglio medico portoghese hanno votato per sospendere dall'attività l'uomo, accusato di gravi negligenze e per adesso la misura avrà una durata di sei mesi. Ma proprio negli ultimi giorni è emerso che Cavalho sarebbe stato denunciato altre volte per altri casi che hanno coinvolto altri neonati. I genitori di Rodrigo hanno sporto denuncia nei confronti del medico e non sono stati gli unici ad averlo fatto. Nel 2011, un altro bimbo era nato con una deturpazione al volto, gambe deformi e gravi danni al cervello. La madre ha raccontato ai media portoghesi che il figlio è stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici ma non parla e non cammina. Un altro caso, invece, riguarda un bimbo nato nel 2007 e deceduto alcuni mesi dopo la nasciata per le gravi deformazioni del suo corpo. In quel caso, non si era dibattuto alcun processo e la denuncia dei genitori era stata archiviata.