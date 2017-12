Posteggiatore abusivo a 6 anni: istruito dal nonno

È stato istruito dal nonno per dare indicazioni su come sistemare al meglio l'auto. Un baby posteggiatore di 6 anni è stato sorpreso a chiedere i soldi agli automobilisti che lasciavano la macchina in custodia nel parcheggio abusivo gesito dalla sua famiglia.

La Polizia ha fatto scattare i sigilli per una vasta area a Bagheria, Palermo. Durante un accesso ispettivo gli agenti hanno scoperto il business in mano a una famiglia del posto, che aveva attrezzato un terreno vicino alla zona dove si svolge il mercato cittadino, trasformandolo così in un parcheggio abusivo. Dagli accertamenti è emerso che l'attività era totalmente abusiva. Immediato il sequestro del terreno.