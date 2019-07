Potenza, aggredisce un uomo durante la festa patronale. Arrestato

È accaduto a Cancellara, un Comune in provincia di Potenza. Un uomo di 57 anni del posto è stato arrestato dai carabinieri per aver colpito un altro uomo con una bastonata in testa per futili motivi, durante la festa del paese. Il 57enne ora deve rispondere di lesioni personali aggravate e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Il fatto è avvenuto in pieno centro storico, poco dopo la mezzanotte, mentre si concludevano i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine e tanta gente era ancora riversa per i vicoli. Per un diverbio scaturito da futili motivi, legati a questioni private, l'aggressore ha preso un bastone dalla propria abitazione e ha colpito un altro uomo di 58 anni alla testa. I militari dell'Arma sono intervenuti poco dopo e hanno arrestato il responsabile mentre era ancora in corso la festa e tante persone erano accorse sul luogo dell'aggressione. Per le cure del caso il ferito è stato trasportato dal 118 all'ospedale San Carlo di Potenza dove è stata refertata una prognosi di dieci giorni.