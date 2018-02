A Potenza vandalizzata sede elettorale della Lega

Ancora atti vandalici contro un comitato elettorale. Nel mirino è finita stavolta la sede della Lega di Matteo Salvini a Potenza.

Nella notte, infatti, ignoti hanno danneggiato - probabilmente a sassate - la vetrata dell'ingresso dell'edifico di piazza Costituzione, nel rione Poggio Tre Galli, su cui erano affissi i manifesti elettorali di Pasquale Pepe, candidato leghista per il centrodestra al colleggio uninominale lucano per il Senato e capolista per la Lega al collegio proporzionale sempre per Palazzo Madama (guarda il video).

"Un atto infame di cui non capisco le ragioni", ha commentato Pepe - al momento sindaco di Tolve (Potenza) - sulla sua pagina Facebook, "Una cosa è certa: la nostra lotta per la libertà non si arresta. Anzi, dovremmo continuare a lavorare ancora meglio, con tenacia ed entusiasmo, perché possa prevalere il rispetto dei principi di democrazia e libertà. Come prima, più di prima".