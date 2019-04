Prato, agente pestato da detenuto nel carcere: la denuncia del Sappe

Episodio di aggressione avvenuto all’interno della casa circondariale la Dogaia di Prato, denunciato dal segretario nazionale per la Toscana del Sappe Pasquale Salemme.

“Un agente della polizia penitenziaria è stato vittima di un atto di aggressione da parte di un detenuto di nazionalità italiana, appartenete al circuito detentivo di alta sicurezza” . Questo l’inizio del racconto fornito da Salemme in un comunicato ufficiale, come riportato da “GoNews”.

Divenuto particolarmente irascibile a causa dell’esito di una telefonata con un familiare, il detenuto ha dapprima minacciato pesantemente il poliziotto, per poi centrarlo con un pugno in pieno volto. Non pago, l’uomo si è ulteriormente accanito sull’agente finito a terra. Per fortuna è stato prontamente bloccato dai colleghi di quest’ultimo, che sono riusciti a scongiurare il peggio.

“L’agente, condotto presso il pronto soccorso del nosocomio di Prato, è stato dimesso nella tarda serata con prognosi di oltre venti giorni a causa della frattura dello zigomo. Sono stati disposti ulteriori controlli e accertamenti.” , ha proseguito ancora il segretario del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria.