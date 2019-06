Prato, sesso con minore: si apre il processo per la donna

Al Tribunale di Prato si è aperto il processo che vede imputata una donna di 31 anni accusata di atti sessuali e violenza sessuale nei confronti di un ragazzino, oggi 15enne, al quale dava ripetizioni di inglese e da cui ha avuto un figlio. L'udienza si svolge a porte chiuse con la sola presenza delle parti coinvolte: la difesa della donna ha chiesto il rito abbreviato, ma non è ancora stabilito quale sarà il rito con cui sarà processata l’operatrice sociosanitaria.

Si è infatti chiusa con un piccolo colpo di scena "tecnico" l’udienza in programma oggi. Il legale dei genitori del ragazzino, che oggi ha 16 anni, ha fatto notare al gip che nel fascicolo del procedimento non è presente la procura speciale dei difensori della donna e del marito (quest’ultimo accusato di alterazione di stato civile): in mancanza di quell’atto la richiesta di rito abbreviato presentata sarebbe nulla.

Il giudice Francesco Pallini così ha disposto un rinvio a venerdì, per verificare la presenza o meno della procura speciale conferita ai difensori (gli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri) tra la mole di carte depositate. Nel caso in cui la procura necessaria salterà fuori, il processo proseguirà il 10 luglio, con la formula dell’abbreviato richiesta dai difensori degli imputati. In caso contrario, inizierà il primo luglio il processo così come disposto dalla procura di Prato. La donna, tutt’ora agli arresti domiciliari, non era presente all’udienza di stamani. Assente anche il ragazzino, rappresentato dai genitori. È comparso invece il marito della 31enne."Sono tranquillo, ho la coscienza pulita", ha detto l'uomo arrivando al tribunale. "Affronto il processo e la vita a testa alta. Sono rimasto sorpreso per la mia imputazione, non me l'aspettavo".