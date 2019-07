Predappio, riapre la cripta di Mussolini

" La cripta Mussolini, dove si trova la tomba di Benito Mussolini e dei suoi familiari nel cimitero di San Cassiano di Predappio, sarà riaperta domenica prossima dalle 8.30 alle 18 ".

Ad annunciarlo, dal proprio profilo facebook, è Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote del Duce in vista del 136 anniversario dalla nascita del Duce, avvenuta a Predappio, piccolo centro in provincia di Forlì-Cesena, il 28 luglio 1883. In vista della ricorrenza è previsto il tradizionale corteo commemorativo, organizzato dagli Arditi d’Italia che partirà alle 10.30 da piazza Sant’Antonio di Predappio al cimitero di San Cassiano ma senza varcare i cancelli, come richiesto dalla famiglia.

Ancora non è certo se la riapertura del prossimo 28 luglio darà l'avvio ad un'apertura definitiva della cripta, come affermato da Alessandra Mussolini che in più occasioni ha affermato che appena gli eredi avranno trovato un accordo comunicheranno la decisione definitiva. Nel frattempo tra le idee del neosindaco di centrodestra Roberto Canali sarebbe stata paventava questa ipotesi.