Pregiudicato picchia due poliziotti: un altro caso di aggressione a Catania

Un altro caso di aggressione ai poliziotti di Catania a distanza di pochi giorni dall’ultimo episodio verificatosi solamente domenica scorsa. Ebbene, gli agenti, la notte appena trascorsa si sono recati a casa di un uomo, un pregiudicato catanese, Lorenzo Riela di 41 anni, che stava scontando la misura restrittiva ai domiciliari in quanto indagato per lesioni e minacce a pubblico ufficiale. In virtù della misura adottata nei suoi confronti, i poliziotti nel corso di un controllo previsto per le situazioni di tale genere, si sono recati nella sua abitazione.

L’uomo alla presenza degli agenti ha agito in maniera spropositata e violenta. Ad avergli causato fastidio sarebbe stata la presenza degli operatori della questura a casa sua nelle ore notturne. L’ira dell’uomo, disturbato dalla “sveglia notturna”, si è scatenata con aggressioni e spintoni diretti a mandar via gli “ospiti” non graditi. Ovviamente i poliziotti non accennavano ad andar via perché prima dovevano completare la loro attività di controllo ardom.

Il 47enne allora è divenuto ancora più violento: unitamente agli spintoni, ha aggiunto delle minacce abbastanza pesanti. Ha infatti detto ai poliziotti che si sarebbe vendicato di loro nel momento in cui li avrebbe trovati in giro liberi dal servizio. Per tale ragione, il pregiudicato è stato arrestato con l’accusa del reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per le lesioni cagionate ad uno dei due operatori. Il malvivente è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. L’agente ferito invece ha ricevuto le cure dell’ospedale ed è stato dimesso con due giorni di prognosi.

Questo episodio di violenza ai poliziotti fa seguito ad altre vicende simili che si sono verificate di recente, tutte a poca distanza dalle altre. Domenica scorsa, nel quartiere di Librino, 2 poliziotti sono intervenuti per sequestrare il motorino di grossa cilindrata di un ragazzo, perché sprovvisto della targa e sanzionare il responsabile. In pochi minuti contro di loro si sono scagliate una quarantina di persone. Gli agenti sono finiti in ospedale e le auto di servizio danneggiate. Il proprietario del motorino, Michael Aurora è stato comunque arrestato.

Sempre a Catania, nel quartiere San Cristoforo, altri 5 colleghi sono stati aggrediti da 20 persone mentre cercavano di arrestare uno spacciatore di sostanze stupefacenti la notte del primo week end di dicembre. A seguito di una segnalazione anonima, gli agenti si erano recati sul posto per arrestare il giovane pusher ma, una volta arrivati lì, sono stati accolti da una rivolta furibonda che li ha costretti a ricorrere alle cure dell’ospedale e, anche in questo caso, le auto di servizio sono state danneggiate. Lo spacciatore, Francesco Samuel Grillo è stato comunque arrestato. Poi, nei giorni seguenti, con un blitz predisposto dal questore, il “capo” dell’aggressione è stato arrestato.