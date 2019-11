Prende l'auto della madre e si schianta: muore a 16 anni

Ha preso di nascosto la macchina della madre mentre lei stava dormendo. Poi ha caricato altri sette amici e si è messo alla guida. Ma meno di dieci chilometri dopo, l'auto si è schiantata contro un palo della luce e per lui non c'è stato nulla da fare. Rimasto incastrato tra le lamiere, è morto sul colpo. La vittima è Daniele Burelli, un giovane di 16 anni di Fagagna (Udine).

L'incidente

Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre, il giovane ha sottratto alla madre l'auto parcheggiata in cortile. Ma quella bravata si è rivelata fatale. Erano quasi le due di notte quando l'Opel Corsa, come riporta il Messaggero Veneto, è uscita di strada sull'ex provinciale 5 tra Rodeano di Rive d'Arcano e Villanova di San Daniele e si è rovesciata dopo aver abbattuto prima un palo della luce e poi un cartello stradale.

A bordo della vettura, insieme al 16enne, c'erano altri sette compagni di classe. Tutti minorenni. Secondo le prime ricostruzioni, due erano seduti davanti, quattro sui sedili posteriori e due erano stipati nel bagagliaio. Gli amici del 16enne, una ragazza e sei ragazzi, sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati trasportati agli ospedali di Udine e San Daniele in ambulanza: la maggior parte di loro è già stata dimessa con prognosi dagli otto ai venti giorni. Ad avere la peggio, l'adolescente alla guida.

Il video prima dello schianto

Poco prima dell'incidente, i minori avevano anche pubblicato su Instagram un video della bravata. Um breve filmato che ha immortalato le risate dei giovani. Una frase come didascalia: " Siamo in otto su un'auto da 5 ". Poi lo schianto.

I soccorsi

Nella notte la madre del 16enne, dopo essersi accorta della scomparsa della macchina da casa, ha iniziato a cercare il figlio. La donna, spiegano i giornali locali, è arrivata sul luogo dell'incidente poco dopo le forze dell'ordine. Sul posto, oltre al personale sanitario, i carabinieri di San Daniele e del Norm di Tolmezzo, i vigili del fuoco di Udine e Spilimbergo.

Ora i carabinieri di San Daniele sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. La vettura, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada e si è schiantata con violenza finendo la sua corsa su un prato. L'inesperienza del giovane 16enne alla guida e l'asfalto bagnato a causa delle forti piogge sono stati fatali.