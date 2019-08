'Prendi acqua e zucchero'. Ospedale dimette bimbo, poi muore

Il dolore atroce della perdita di un figlio e la rabbia verso la negligenza dei medici che hanno dimesso il loro piccolo dall'ospedale, suggerendo che "forse era un po’ disidratato e che sarebbe bastata un po' di acqua e zucchero". E invece il piccolo Giulio è morto, dodici ore dopo le dimissioni dal nosocomio.

"Non è possibile che un bambino forte e sano sia morto così, da un momento all'altro. Giulio non era un bimbo fragile: correva tutti i giorni su e giù" , lo sfogo della madre raccolto dal Corriere. La donna racconta: "Lunedì mattina stava bene, poi intorno all'una ha cominciato a lamentarsi di forti dolori alla pancia. Un'ora dopo eravamo già all’ospedale" . Ospedale, quello di Santorso, a Valli del Pasubio (Vicenza) finito ora nel mirino degli inquirenti: un medico è indagato per omicidio colposo e il pubblico ministero ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche.