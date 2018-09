"Lo prevede la nuova legge Salvini": così i rom derubano gli anziani

Raggiravano anziani tra Piemonte, Liguria e Lombardia, costringendoli a dichiarare l'oro in possesso. Tre rom, fingendosi direttori di banca, si facevano così consegnare gioielli e denaro. "È la legge Salvini" , affermavano citando una fantomatica normativa che riportava il nome del ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Come riporta TgCom, prima di essere arrestati dalla squadra mobile di Torino, i tre avevano convinto un'anziana a consegnare loro denaro, gioielli e anche il bancomat con il pin associato.