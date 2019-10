Previsioni meteo: temporali sul fine settimana

Le previsioni meteo delle ultime ore sembrano riservarci qualche sorpresa proprio nel fine settimana, e non delle migliori. Dopo un venerdì di netto miglioramento infatti, potrebbero arrivare dei temporali improvvisi a cambiare le carte in tavola. Come spiegato da ilmeteo.it, la giornata di venerdì 4 ottobre sarà caratterizzata da un leggero miglioramento. Anche se vi è ancora una residua ma insistente nuvolosità che interessa le regioni del Sud.

In particolar modo le zone tirreniche di Calabria e Sicilia e la parte meridionale della Puglia potrebbero essere interessate da qualche pioggia o temporale. La situazione dovrebbe però andare via via migliorando tra il pomeriggio e la sera. Nel resto del Paese invece la situazione dovrebbe essere più tranquilla e la giornata dovrebbe risultare tutto sommato soleggiata.

Nel tardo pomeriggio però la situazione povrebbe cambiare. Secondo le previsioni infatti, sul Nord sarebbe atteso un lieve peggioramento proveniente dalla Francia. Un aumento della nuvolosità che non dovrebbe però portare rovesci. Qualche piovasco potrebbe invece verificarsi sull’arco alpino occidentale, proprio al confine con la Francia. I mari saranno molto mossi o agitati a causa di forti venti dai quadranti settentrionali.

Già nella giornata di oggi è previsto un netto calo delle temperature, in prevalenza sulle regioni settentrionali. La diminuzione delle temperature minime porterà a valori molto rigidi sulle pianure del Nord e in alcune zone del Centro. A Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma i valori minimi saranno al di sotto dei 9 gradi. Il fine settimana non promette nulla di buono. Sono attesi possibili piovaschi e temporali improvvisi sulle regioni centro-meridionali. Anche al Nord sarà presente una certa instabilità, anche se le schiarite saranno maggiori. Meglio tenere a portata di mano l’ombrello, non è esclusa qualche pioggia.