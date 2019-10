Il Prevosto del tortellino: "Non si tocca, è simbolo come il leone a Venezia"

"Il tortellino non si tocca ". Anche il Gran Prevosto boccia l'idea del " tortellino dell'accoglienza ", che la Curia ha pensato di servire senza maiale, come gesto di integrazione, in occasione della festa di San Petronio a Bologna, che si celebrerà il prossimo venerdì.

Contro l'idea dell'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi si è levato il muro del presidente dell'Associazione del prodotto tipico emiliano, chiamato in gergo aulico Gran Prevosto della Dotta Confraternita, Alberto Salvadori. "Ma stiamo scherzando! - ha tuonato Salvadori, parlando ad AdnKronos- Il tortellino emiliano è solo uno e guai a chi ce lo tocca. La Curia lo chiama il 'tortellino dell'accoglienza', ma per i bolognesi doc sarebbe come per un romano fare la cacio e pepe alla bolognese col ragù ". Poi, per spiegarsi meglio, aggiunge: "Come il kebab al maiale per essere accolti dai musulman i".

Il tortellino è un simbolo per la città di Bologna e, in quanto tale, non può essere toccato: " È come il leone di San Marco per i veneziani, un simbolo intoccabile" . Ma ormai, la Curia si è messa in moto, con tanto di sfogline sl seguito, le donne esperte della pasta fresca, e " non la si può fermare" .