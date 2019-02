Le previsioni meteo di fine febbraio: tornano freddo e neve

Sull'Italia la primavera sembra arrivata in anticipo. Tutto merito di un mix tra l'anticiclone delle Azzorre e uno che arriva dell'Africa che sta portando l'alta pressione sulla Penisola e temperature ben più alte delle medie stagionali. Eppure è ancora presto per rimettere nell'armadio maglioni e cappotti.

Ne è certo il Centro europeo per le previsioni a medio termine che - come racconta il Messaggero - prevede un cambiamento significativo nel meteo già dal prossimo fine settimana, quando arriverà anche sull'Italia aria gelida proveniente dalla Russia. Gli effetti? Un brusco calo nelle temperature (anche 10° in meno) a partire dal versante adriatico del Centro-Sud e poi anche al Nord.

Da venerdì 22 febbraio - ma soprattutto da sabato 23 - quindi, arriveranno venti fortissimi da Nord con raffiche a 100 chilometri orari, mareggiate forti lungo le coste, specie sull'Adriatico e sullo Ionico, e persino la neve anche a quote bassissime, localmente fino al mare, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale.