Primo bimbo nato a Pisa ha i genitori livornesi: "Non vogliamo si sappia"

La tradizione vuole che il primo bimbo dell'anno nato a Pisa venga immortalato dalla macchina fotografica, così da poter comparire sui giornali locali. Quest'anno, però, a diventare "famosa" è stata Iris, la seconda bambina del 2019. Il motivo? I genitori del primo nato, livornesi, non hanno dato l'autorizzazione ai giornalisti, come riporta Repubblica.

Quando la ginecologa del Santa Chiara ha informato i neogenitori della presenza di giornalisti e fotografi, che aspettavano solo di conoscere il nuovo bambino, il primo venuto al mondo nel nuovo anno, la madre avrebbe risposto: "Per carità, niente foto, niente nomi e nessun dato. Siamo di Livorno e non vogliamo far sapere che nostro figlio è nato a Pisa" . E così, anche nel giorno della nascita del loro bambino, o bambina, ha vinto il campanilismo, che vede da sempre Pisa e Livorno come eterne città rivali. E pur di evitare l'umiliazione nel dichiarare che il proprio bimbo è nato nell'ospedale della città nemica, la coppia di livornesi ha deciso di non far conoscere ai giornali né il volto né il nome del nuovo arrivato.