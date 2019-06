La scorta di William e Kate investe una donna di 83 anni

Lunedì la Royal Family ha partecipato al Garter Day, la cerimonia dedicata al Nobilissimo Ordine della Giarrettiera che si tiene ogni anno, nel mese di giugno, alla St. George Chapel nel castello di Windsor. L’evento è stato un successo di cui hanno parlato tutti i giornali, mettendo a confronto i look di dame come la regina Letizia di Spagna o Kate Middleton. Il clamore per quella che doveva essere una festa dall’antico retaggio storico, però, si è affievolito a causa di un brutto incidente che ha coinvolto il principe William e Kate.

Secondo quanto riporta il Sun la coppia si stava proprio recando a Windsor quando una moto della scorta ha investito una donna di 83 anni, Irene Mayor. L’incidente è avvenuto nella zona di East Sheen, nella parte Ovest di Londra, sulla Upper Richmond Road. Le prime ricostruzioni evidenziano che a causare l’impatto sarebbe stato un agente della scorta che aveva il compito di liberare la strada per permettere il passaggio delle vetture del corteo. La sua moto avrebbe colpito l’anziana, causandole numerose ferite, tra cui la frattura del bacino. Un testimone dichiarato: “La moto l’ha colpita e lei è stata sbalzata in aria ed è ricaduta rovinosamente a terra. L’ufficiale era sconvolto, ma stava guidando sul lato sbagliato della strada. Sarebbe potuta andare molto peggio”.

A quanto pare Kate e William non si sarebbero accorti di nulla e la notizia sarebbe stata loro riferita solo dopo l’arrivo a Windsor. Il Sun rivela anche che il triste episodio ha turbato i duchi di Cambridge, i quali si sono immediatamente interessati alla sorte dell’anziana signora. Per ora un membro dello staff ha fatto visita alla famiglia di Irene Mayor per accertarsi delle sue condizioni fisiche e scusarsi dell’accaduto. Il principe William e sua moglie, invece, hanno inviato dei fiori alla donna e, come riferisce anche il sito Royal Central, sperando di riuscire a farle visita in ospedale al più presto. La faccenda, comunque, non è affatto chiusa e la polizia sta indagando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente, in modo che non possano esservi ombre su questo tragico avvenimento.