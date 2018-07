Problemi di connessione ​sulla rete di Tre

Da alcune ore gli utenti di Tre Italia hanno riscontrato diversi problemi nell'uso della connessione dati. In tutta Italia di fatto sono arrivate valanghe di segnalazioni da parte degli utenti che di fatto sui social e anche contattando il centro assistenza hanno chiesto informazioni. Di fatto le difficoltà nell'uso della rete sono state riscontrate sia sul fronte della connessione dati ma anche su quello dlele chimate in entrata e in uscita. Le prime segnalazioni sarebbero arrivate già questa notte e sarebbero poi aumentate nel corso di questa mattinata.

E la compagnia ha confermato i problemi tecnici spiegando che è già a lavoro per risolvere quanto accaduto: "Stiamo riscontrando problemi sulla nostra rete dati, il servizio verrà ripristinato al più presto. Ci scusiamo per il disagio", ha fatto sapere 3 Italia su Twitter. A quanto pare i tecnici di 3 Italia sarebbero già a lavoro da qualche ora e come ha fatto sapere anche Wind, il servizio dovrebbe tornare alla normalità in tempi brevi. Intanto sui social e soprattutto su Twitter continuano le segnalazioni sul guasto. Dopo qualche ora come ha segnalato Tre Italia la funzionalità della rete dati è stata ripristinata e funziona nuovamente in modo corretto.