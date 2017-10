Alla prof anti-migranti augurano di essere sodomizzata

Se sei "razzista", puoi essere sodomizzata. Alla faccia del buonismo e del rispetto delle donne. La prof Fiorenza Pontini, docente al liceo Marco Polo di Venezia, dovrebbe finire a processo per aver scritto alcuni insulti razzisti su Facebook due anni fa (aveva scritto: "Poi ho torto quando dico che bisogna eliminare i bambini dei mussulmani perché tanto sono tutti delinquenti").

Il fatto è che lei stessa ieri è finita per essere vittima di insulti sul noto social network. Ad augurarle di essere "sodomizzata da bidelli mascherati da pagliacci", secondo quanto riporta il Gazzettino, sarebbero stati i componenti del gruppo "Lo Schitto" durante una diretta su Fb. David Marchiori, Luca Corsato e Lorenzo Soccoli, insomma, avrebbero augurato alla prof di essere stuprata durante la lettura dei quotidiani. "Io spero che lo facciano, non è che ce l' ho con le donne, ce l' ho con lei - avrebbe detto Scoccoli - Quella prof ha vomitato tutta la sua cattiveria e avrà un processo. Bidelli che la... vestiti da pagliaccio... Ma guardi che non è un' offesa, potrebbe essere anche piacevole, i pagliacci piacciono quasi a tutti".

Il video subito dopo le polemiche scatenate dal Gazzettino è stato rimosso. E il gruppo si è giustificato così: "Lorenzo, in relazione ad un fatto di cronaca che trattava un' accusa di frasi razziste, ha composto una risposta con toni di pari violenza con lo scopo di evidenziare l' assurdità delle frasi incriminate e del tono".