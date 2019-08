Al pronto soccorso con l'occhio nero, a 9 anni "denuncia" i genitori

Quando il dottore gli ha chiesto come si fosse fatto quell'occhio nero lui ha risposto che erano stati mamma e papà. A soli 9 anni ha "denunciato" i propri genitori che sono stati arrestati per aver picchiato e maltrattato ripetutamente i figli di 8 e 3 anni, oltre al primogenito.

Secondo la Procura di Catania i tre bambini vivevano in un clima di terrore continuo, di violenza psichica e fisica, che avrebbe trasformato la casa in un " lager domestico ". La condizione brutale alla quale dovevano sottostare è emersa quando la madre ha accompagnato il figlio più grande al pronto soccorso per curare diverse ferite quali un ematoma all'occhio destro, sulle guance e altri su braccia e addome. Alla domanda del medico di come si fosse procurato quei lividi il bambino ha trovato il coraggio di raccontare le botte, gli insulti e le angherie che subiva insieme ai fratellini.