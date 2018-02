La proposta di Mallegni: "Invadere Africa è unica soluzione per gli sbarchi"

" Invadere l'Africa per fermare l'invasione dell'Italia e dell'Europa ": è la proposta-provocazione di Massimo Mallegni, candidato capolista al Senato della Repubblica per Forza Italia alle prossime elezioni politiche del 4 marzo nel listino uninominale per Lucca e Massa Carrara (Toscana 5) e nel proporzionale per la province di Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze (Toscana 1).

Il commento

Mallegni è intervenuto questa mattina a Punto Radio e commentando il libro dal titolo Se la politica non cambia la vita non serve a niente ha detto: " In Italia ci sono 600mila irregolari, almeno 15mila nella sola Toscana, oltre ai 15mila ospitati nei centri di accoglienza e nei comuni: fantasmi di cui abbiamo perso le tracce e che per sopravvivere fanno di tutto ".