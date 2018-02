Il proprietario di casa la scopre a rubare e lei lo aggredisce

Ha mandato in frantumi i vetri di una finestra ed è entrata in casa. Così una ladra, nella notte passata, si è introdotta in un’abitazione a Cimitile, comune in provincia di Napoli. Ha raccattato oggetti preziosi e 350 euro in contanti. Ma mentre era all'opera è rientrato il proprietario, un uomo ucraino di 40 anni. Quando se l’è trovato davanti l’ha aggredito a mani nude.

Intanto era stato allertato il 112. Sul posto, in via Croce, sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Nola. Hanno arrestato in flagranza di reato Violeta Novaco, una 38enne serba senza fissa dimora e già nota alle forze dell’ordine per precedenti penali specifici. Al malcapitato ha procurato contusioni multiple per le quali i medici del pronto soccorso dell’ospedale di Nola hanno refertato una prognosi di tre giorni.

La refurtiva è stata recuperata dai militari e restituita al proprietario. L’arrestata è stata portata nel carcere di Pozzuoli, dove era è reclusa. È accusata di rapina impropria. La donna non ha agito da sola. Gli investigatori ipotizzano che con lei ci fosse almeno un altro soggetto. I militari dell'Arma, guidati dal capitano Alberto Degli Effetti, sono ora a caccia dei complici.