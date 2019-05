In provincia di Lecce sindaco e Consiglio comunale baby

Si chiama Kristal Alligri ed è il nuovo “baby” sindaco di Nardò, un Comune in provincia di Lecce. Ieri il Consiglio comunale (quello degli adulti) ha proclamato all’unanimità non solo Kristal, ma anche il “baby” consiglio civico. Kristal è una ragazzina di sedici anni che frequenta con ottimo profitto la seconda classe dell’istituto “Moccia” (indirizzo “servizi socio-sanitari”) di Nardò. Studia inglese e le sue passioni sono il ballo e la recitazione. Viene descritta come una ragazza dolce e sensibile che ama gli animali, la psicologia e i bambini. Insomma un vero esempio da seguire per le nuove generazioni.

Dopo aver ricevuto dalle mani del vicesindaco Oronzo Capoti la fascia tricolore, Kristal ha recitato la solenne formula di giuramento davanti al Consiglio e al folto pubblico presente.



Il sindaco dei ragazzi è stato eletto lo scorso 27 marzo con ben 270 preferenze dagli studenti delle classi quarte e quinte di scuola primaria, delle tre classi di scuola secondaria di primo grado e delle prime due classi di scuola secondaria di secondo grado degli istituti della città che hanno aderito.

Nella stessa seduta di Consiglio si è proceduto anche alla costituzione formale del "Consiglio Comunale dei Ragazzi", composto da 24 consiglieri, oltre il sindaco, e che dura in carica due anni. Ad ogni singola proclamazione, un consigliere “anziano” ha ceduto simbolicamente il posto a un “baby”. I consiglieri sono Matilde Bastone, Samuele Astore, Gianmarco Presta, Claudia Filograna, Sara Maria Mellone, Daniel Cavalera, Lucrezia Orlando e Flavio Manca per la scuola primaria; Filippo Papa, Gabriele Falconieri, Josè Manuel Caprifico, Filippo Trinchera, Maria Regina Greco, Isabella Simeone, Diego Falconieri e Alessandra Trifoglio per la scuola secondaria di primo grado; Desiree Bolognese, Ciro Ferro, Denise Antico, Aurora Bottazzo, Iazmina Oancea, Alessandro Falangone, Emma Potenza e Benedetta Greco per la scuola secondaria di secondo grado.



“Da Kristel e dagli altri componenti del Consiglio dei Ragazzi - ha detto il vicesindaco Oronzo Capoti - ci aspettiamo una mano, un bel contributo di idee, proposte e sollecitazioni. Auguri al Sindaco dei ragazzi e a tutti i consiglieri”.

“Dopo tanti anni - ha aggiunto l’assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Ettore Tollemeto - siamo riusciti a riattivare grazie alla collaborazione della collega Maria Grazia Sodero e alla disponibilità di ufficio, dirigenti scolastiche e insegnanti un organismo che è il simbolo della partecipazione e che ci aiuterà a comprendere al meglio temi e problemi del mondo giovanile in città”.

“Ho vissuto il momento delle elezioni da un’altra prospettiva, quella scolastica - ha detto invece l’assessore all’Istruzione Bernaddetta Marini, che è anche docente dell’istituto “Vanoni” - ed è stata un’esperienza davvero bella e coinvolgente, peraltro molto utile per la formazione dei ragazzi. A tutti loro faccio un grosso in bocca al lupo”.

“Credo che questo - ha spiegato invece il presidente del Consiglio Andrea Giuranna - sia il modo più efficace per coinvolgere i giovani in quello che facciamo, per renderli un tutt’uno con il nostro operato affinché possano essere informati e proiettati a un

impegno civile”.

Così, in una società in cui alcuni valori sembrano andati persi, in cui il bullismo tra le nuove generazioni sembra farla da padrona, ecco che c'è chi invece rappresenta un esempio e viene responsabilizzato e premiato.